L'organizzazione del Tour ha deciso di apportare una modifica nel finale della 13a tappa, quella con arrivo a Carcassonne . Non del percorso, resterà la stessa conformazione di tappa, che dovrebbe vedere una volata di gruppo, ma è stata estesa la zona di neutralizzazione del tempo. Dai -3 km, per cadute o problemi meccanici,. Le curve del finale, infatti, hanno indotto l'ASO ad, anche per “scoraggiare” gli uomini di classifica a stare nelle primissime posizioni anche se, in quel momento, le squadre dei velocisti stanno impostando la volata. Vi ricordate cosa è successo nella tappa di Pontivy , con quella maxi caduta a 4,5 km dall'arrivo? Dove si ritirò Jack Haig ? O ancora al Giro d'Italia, a Cattolica , con il ritiro di Mikel Landa?

Per molti resta uno stratagemma comunquenel tentativo di preservare la salute e la sicurezza dei corridori. Se estendi la zona di neutralizzazione dai -3 ai -10, rischi comunque di avere degli incidenti anche ai -10, fin quando gli uomini di classifica non saranno in "salvo". Bisogna investire nella sicurezza delle strade e nello scegliere accuratamente i finali di tappa. Si entra in un centro abitato e non c'è sicurezza per un gruppo diche affrontano la volata? Benissimo, non si arriverà in quella città specifica allora. Insomma, il dibattito è acceso più che mai visto che sia al Giro 2021 che al Tour 2021, abbiamo assistito a cadute a ripetizione