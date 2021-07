Tadej Pogacar è sicuramente Davide Formolo e, il corridore dell'UAE Emirates, gregario. In queste prime due settimane, oltre a Rui Costa e Majka, lo sloveno ha fatto affidamento proprio sul corridore italiano che lo sta accompagnando fino a Parigi. Poi, come detto dallo stesso Formolo, in salita poi 'Tadej va da solo'. Una grande soddisfazione però per il negrarese che ha ribadito la sua importanza nell'economia della squadra. Da gregario, Formolo è un gran corridore e si meritava l'attenzione del ct per la squadra di Tokyo. Cassani ci aveva anche pensato, Uno degli uomini più fidati diè sicuramentee, il corridore dell'UAE Emirates, uscito un po' malconcio dal Giro d'Italia , sta andando alla grande in versione. In queste prime due settimane, oltre a Rui Costa e Majka, lo sloveno ha fatto affidamento proprio sul corridore italiano che lo stafino a Parigi. Poi, come detto dallo stesso Formolo, in salita poi ''. Una grande soddisfazione però per il negrarese che ha ribadito la sua importanza nell'economia della squadra. Da gregario, Formolo è un gran corridore e si meritava l'attenzione del ct per la squadra di Tokyo. Cassani ci aveva anche pensato, ma poi ha preferito Nibali e Formolo non l'ha presa benissimo...

Una grande esperienza correre con Pogacar

Per me questa è un’esperienza bellissima. Lo scorso anno mi ero ritirato e ora mi sto gustando questa maglia gialla in squadra, anche se le responsabilità per noi certamente non mancano. Siamo un team veramente molto unito e, anche se abbiamo la responsabilità della maglia gialla, corriamo senza avvertire troppe pressioni. l mio ruolo è quello di stare sempre vicino a Tadej, sono il suo ultimo uomo e devo fare in modo che non abbia problemi. Stiamo correndo bene e siamo veramente i padroni di questa corsa. Ci avviciniamo alla fine della seconda settimana di corsa e posso dire che il bilancio è senza dubbio molto positivo

Delusione per Tokyo?

La delusione è stata tanta veramente. Ci speravo molto, ho dimostrato molte volte di non aver nulla in meno rispetto ad altri corridori. Si sa che nei Grandi Giri non posso competere con i migliori, ma il mio lavoro l’ho sempre fatto bene. Purtroppo in questi casi bisogna fare delle scelte e qualcuno deve sempre rimetterci e questa volta è toccato a me. Mi dispiace perché era un anno e mezzo che parlavo con il ct delle Olimpiadi e poi quando sono stati fatti i nomi dei convocati, ho scoperto di essere il sesto uomo. Posso dire che dal punto di vista personale per me questa è stata una grande sconfitta

Ora penso solo a Pogacar in maglia gialla

Adesso sono focalizzato sul Tour de France, questo per me rimane l’obiettivo principale. Ci impegneremo per arrivare a Parigi con Tadej sul gradino più alto del podio. Voglio finire il Tour con la vittoria di Pogacar e poi mi dedicherò alla mia famiglia e finalmente potrò battezzare mia figlia. Tadej, lo vedete tutti, va fortissimo. Ormai non c’è bisogno che ci dica qualcosa, basta uno sguardo e ci capiamo subito. Ci ringrazia sempre tantissimo, sappiamo come vuole correre e quando siamo in salita lui ha una marcia in più e i suoi ritmi sono veramente insostenibili per tutti. È veramente un bravo ragazzo e aiutarlo ad ottenere questa vittoria, per me è veramente un grande onore

