Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Formolo: "Tour già finito? Deve finire ancora la prima settimana"

TOUR DE FRANCE - C'è grande soddisfazione in casa UAE Emirates per la performance di Tadej Pogacar e di tutta la squadra nella prima vera tappa di montagna di questo Tour. Lo sloveno ha preso la maglia gialla, ma bisogna mantenere i piedi per terra. Lo dice Formolo, ultimo uomo in salita per Pogacar, il traguardo di Parigi è ancora lungo.

00:01:07, 2 ore fa