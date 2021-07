blitz della Gendarmerie nell'albergo Franco Pellizotti che, tramite un'intervista a Tuttobici, ha raccontato quei momenti concitati di due sere fa presso il loro albergo. Sono passati già due giorni dalnell'albergo dove alloggiava la Bahrain Victorious dopo la tappa del Col du Portet, ma negli occhi e nella testa dei corridori del team è sicuramente rimasto qualcosa. Una serata passata con la polizia che rovistava nei propri effetti personali e il ritardo con la sessione dei massaggi, con la cena e con tutto il post tappa che un normale corridore svolge dopo una giornata lavorativa. La vittoria di Mohoric a Libourne è stata importante per lenire questo sconforto, ma in casa Bahrain Victorious resta ancora un po' di sapore amaro. Per i modi usati della polizia e per i sospetti che questa irruzione ha, ovviamente, generato. Ci spiega tuttoche, tramite un'intervista a, ha raccontato quei momenti concitati di due sere fa presso il loro albergo.

La polizia nel nostro albergo senza nessun mandato

Siamo arrivati in hotel e c’era la polizia che ha preteso di guardare dentro le nostre camere e salire sui nostri mezzi. Non c’è stato mostrato nessun documento o mandato, anche quando noi abbiamo chiesto di mostrarci qualcosa. Non abbiamo ricevuto nulla di scritto e per alcune ore la polizia è rimasta nel nostro albergo e poi sono andati via. So che hanno voluto i file di allenamento di tutti i ragazzi dell’intero anno. Adesso non so come stiano andando avanti le procedure, perché sono gli avvocati della squadra che si stanno occupando di questo, ma all’arrivo della polizia, e per tutto il tempo che sono rimasti, non ci hanno fornito nessun documento che giustificasse la loro presenza nel nostro albergo o che spiegasse cosa stessero cercando

Hanno portato via i cellulari dei corridori

I ragazzi quella sera hanno dovuto interrompere i massaggi e sono dovuti uscire dalle loro stanze. Il tempo perso in qualche modo sono riusciti a recuperarlo, ma certamente quella sorpresa non ha messo di buon umore i corridori, increduli di fronte a ciò che stava accadendo. Sono stati portati via i cellulari e i computerini di tre dei nostri corridori e poi la polizia ha chiesto di portare via i computer e cellulari del nostro medico e del nostro allenatore, che però si sono opposti. Non essendoci un foglio ufficiale che obbligasse il nostro staff a consegnare quel materiale, per andare incontro alle operazioni di polizia, i militari hanno scaricato i dati di computer e telefoni. Questo perché sia il medico che l’allenatore hanno bisogno di quei mezzi per poter lavorare con i ragazzi, mentre i cellulari dei corridori sono stati portati via. Certamente per nessuno di noi è stata una situazione piacevole. Noi pensiamo solo alle corse e mi dispiace per come hanno trattato i ragazzi, perché per il tempo che la polizia è rimasta da noi, nessuno poteva più muoversi. I corridori non sono abituati a questo trattamento e anche per noi questa prassi è del tutto inusuale

I nostri corridori sono stati controllati durante il Tour

Siamo stati spesso controllati. In modo random tutti i corridori sono stati sottoposti a controlli antidoping e non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema. In ordine hanno controllato una volta due corridori, poi uno e ancora una volta due, tre e poi di nuovo due, ma è questa una prassi normale in un Grande Giro. Sono stati eseguiti i famosi controlli a sorpresa, gli stessi che vengono fatti quando i corridori sono a casa e che poi vengono riportati nel passaporto biologico. Questi sono controlli normali che vengono fatti sempre in un Grande Giro

La vittoria di Mohoric la migliore risposta

Stiamo affrontando un bel Tour de France, e con la vittoria di Mohoric è arrivata la migliore risposta da parte della squadra. Siamo venuti a questo Tour per correre e fare bene e continueremo a farlo fino a Parigi, perché questo è il nostro lavoro. I ragazzi all’inizio non erano contenti di quanto accaduto e ne abbiamo parlato, ma già da giovedì mattina erano super motivati e con la voglia di correre e io sono felice per la loro risposta. In corsa si è visto, hanno lottato dall’inizio e fino all’ultimo km

