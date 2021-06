Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Froome malconcio, ma arriva comunque al traguardo con 14 minuti di ritardo

TOUR DE FRANCE - 14'37''. Questo il ritardo di Chris Froome al traguardo di Landerneau. Ma oggi non si guarda questo dato. Lui già sapeva che non avrebbe fatto classifica, ma ricomincia il Tour con una caduta pazzesca che lo mette fuori causa ai -7 km. Sembrava si dovesse ritirare, riesce comunque ad arrivare fino in fondo. Ma ci sarà per la seconda frazione?

00:01:47, 35 minuti fa