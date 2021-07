Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Grischa Niermann (ds Jumbo Visma): "Sapevamo che Vingegaard fosse forte, ma non così"

TOUR DE FRANCE - Non è riuscito a vincere la tappa, ma in casa Jumbo Visma sono al settimo cielo per la prestazione di Vingegaard che si è piazzato appena dietro a Pogacar. E, soprattutto, ha messo una bella distanza tra sé e Rigoberto Uran in vista della lotta per il podio.

