Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Guarda il Col de Saint-Louis in 3D: la prima difficoltà dei Pirenei al Tour

TOUR DE FRANCE - Ecco la salita finale della 14a tappa. Nulla di clamoroso, ma restano 4,7 km al 7,4% di pendenza, in una giornata molto nervosa che vedrà ben 6 GPM lungo la strada. Dopo il primo km di ascesa comincia il pezzo duro dove è lecito aspettarsi degli attacchi. Sia davanti per vincere la tappa, che dietro per gli uomini di classifica. Occhio però a non perdere tutto nella discesa.

00:00:31, 17 minuti fa