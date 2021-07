Démare è ancora a secco di vittorie dopo tre volate, proprio lui che era una sentenza al Giro d'Italia 2020 dove era praticamente imbattibile. A Châteauroux il primo piazzamento di nota, Jacopo Guarnieri proprio prima di tirare la volata. Guarnieri era finito è ancora a secco di vittorie dopo tre volate, proprio lui che era una sentenza al Giro d'Italia 2020 dove era praticamente imbattibile. A Châteauroux il primo piazzamento di nota, con un 4° posto che sa comunque di sconfitta. Il francese ha comunque una piccola attenuante: il fatto che abbia perso il suo ultimo uomoproprio prima di tirare la volata. Guarnieri era finito per terra ai -2,5 km , ma per fortuna non ha rimediato altro che una contusione nel basso ventre. Nulla di più e potrà ripartire per la 7a tappa

Come sei caduto?

Non so cosa sia successo. C'era grande bagarre per le posizioni e mi sono trovato per terra, stavamo per affrontare lo sprint. È davvero frustrante. Sono sicuro che Démare avesse le gambe, ma è più difficile per noi quest'anno. Con il ritiro di Konovalovas, ci siamo solo io e Scotson nel treno per Arnaud

Poi dopo gli esami...

Praticamente tutto intero dopo l'incidente. Ho avuto una contusione alla pancia, ma la scansione non ha rivelato ematomi interni o emorragie. Non sono incinto

