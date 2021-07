Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - "I'am back": Bradley Wiggins torna al Tour in moto

TOUR DE FRANCE - Dopo la prima settimana con Bernie Eisel in moto, il nostro Bernie tornerà vicino al traguardo per raccontarci la situazione all'arrivo. Sulla moto, durante la corsa, ci sarà invece Bradley Wiggins che torna in questa veste di commentatore volante.

00:00:51, 34 minuti fa