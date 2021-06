Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Ide Schelling festeggia, ma la tappa non è finita! Vestirà la maglia a pois

TOUR DE FRANCE - Ide Schelling passa per primo sulla Côte de Saint-Rivoal e esulta. Non ha vinto la tappa, ma è sicuro di indossare la maglia a pois nella seconda tappa del Tour de France. Una sola vittoria per lui in carriera, conquistata proprio quest'anno: la Grosser Preis des Kantons Aargau davanti a Rui Costa e Chaves. Ma grazie alla fuga, avrà l'onore di indossare una maglia speciale.

00:00:36, 42 minuti fa