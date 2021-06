Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Ide Schelling sempre più personaggio: in fuga per un punto, poi si rialza

TOUR DE FRANCE - Ancora una volta in fuga, per il terzo giorno consecutivo, Ide Schelling che va all'attacco solo per prendersi il punticino a disposizione della Côte de Cadoudal, per riportarsi in testa alla classifica scalatori davanti a van der Poel. Poi si fa subito riprendere dal gruppo, perché oggi bisogna lavorare per Sagan.

00:01:05, un' ora fa