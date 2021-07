Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Il bel gesto di Roglic nonostante il ko: regala una borraccia a un bimbo a bordo strada

TOUR DE FRANCE - Giornata da dimenticare per Primoz Roglic, in tutti i sensi. Più di 3 minuti persi dai rivali di classifica dopo le difficoltà sulla penultima salita. Non è stato neanche atteso dai suoi compagni di squadra (neanche uno). Lui trova comunque il tempo e le forze per regalare una borraccia ad un bimbo a bordo strada.

00:00:26, un' ora fa