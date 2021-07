Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Il bellissimo abbraccio tra Cavendish e Merckx: i due più vincenti nella storia del Tour

TOUR DE FRANCE - Anche Eddy Merckx è arrivato sulle strade del Tour. È stato invitato per queste ultime tappe e non ha perso tempo per andare a salutare Mark Cavendish che con i 4 successi di questa edizione, ha pareggiato i conti proprio con Merckx nella classifica dei più vincenti di sempre. I due si conoscono da molto tempo ed è arrivato un bell'abbraccio prima della corsa.

