È stata una giornata traumatica. Più di metà gruppo era caduto l'anno scorsa nella prima tappa del Tour, quest'oggi - con due maxi cadute - sono finiti a terra ancora più corridori. È un bollettino di guerra tra contusioni e ematomi , ma hanno dovuto abbandonare la corsa ben tre corridori. Il primo a farne le spese è stato(DSM) che ha lasciato per un forte dolore al polso, fortunatamente per lui gli esami radiologici non hanno evidenziato fratture. Ben peggiore la situazione per(Groupama-FDJ) che ha riportato un trauma cranico con iniziale perdita di coscienza e(B/B Hotels) che ha invece riportato un trauma toracico. Giornataccia anche perche è arrivato ultimissimo, nella frazione vinta da Alaphilippe , e non ripartirà da Perros-Guirec dopo che gli esami hanno riscontrato la frattura dei capitelli radiali di entrambe le braccia e la frattura dell'ulna del braccio sinistro. Una stagione un po' da dimenticare per il corridore spagnolo che si era dovuto ritirare anche durante il Giro d'Italia