Côte de la Fosse au Loups. Aveva Van der Poel non ha semplicemente avuto le gambe, ma è rimasto ad una distanza tale da potersi andare a prendere la maglia gialla il giorno successivo. E l'olandese ce l'ha fatta, con Mûr de Bretagne che gli ha regalato anche la Era stato un po' lo sconfitto di giornata nella prima tappa, quello che più aveva deluso sulla. Aveva sì vinto Alaphilippe , ma i vari van Aert, Roglic, Pogacar o Colbrelli erano lì pronti a combinare qualcosa.non ha semplicemente avuto le gambe, ma è rimasto ad una distanza tale da potersi andare a prendere la maglia gialla il giorno successivo. E l'olandese ce l'ha fatta, con una splendida vittoria sulche gli ha regalato anche la maglia gialla che il nonno Poulidor non aveva mai conquistato in carriera.

Assolo van der Poel sul Mûr: rivivi la vittoria con dedica a Poulidor

Ma che azione sul Mûr de Bretagne, non proprio una roba per tutti. Non è il Mont Ventoux o L'Alpe d'Huez, ma il Muro bretone è una salita di 2 km al 6,9%, con pendenze in doppia cifra nel primo tratto. Mûr da compiere per due volte, dopo quattro GPM in precedenza. E proprio van der Poel è stato il primo a muoversi sul primo passaggio per prendersi i secondi di abbuono, venendo poi ripreso dopo lo scollinamento.

Poco male, perché quella era solo un'azione per ridurre lo scarto tra sé e Alaphilippe in classifica. Poi alla resa dei conti, van der Poel è venuto su come una molla, rispondendo alla grande all'attacco di Colbrelli. Eravamo ancora a 700 metri dal traguardo, ma nessuno è riuscito a riportarsi sotto sull'olandese che ha vinto con 6'' di vantaggio. Quanto basta per prendersi la maglia gialla. Impressionante il dato della velocità media, in una tappa da 183,5 km. I 2 km finali, van der Poel li ha percorsi alla media di 30,4 km/h. Siamo in salita eh. Con un picco di 46,2 km/h nel momento dello scatto. Questi però sono i suoi arrivi e la motivazione di prendere la maglia gialla in ricordo di suo nonno era altissima.

Van der Poel scoppia in lacrime: "Dedicata a mio nonno"

