Ci dirigiamo verso la fine delormai, che avrà la sua epica conclusione domenica 18 agosto con la passerella sugli. Un appuntamento importante perché ci sarà l'occasione didi poter superareper numero di vittorie in carriera al Tour . Ma andiamo a vedere, dopo 16 tappe, quanto hanno guadagnato i corridori presenti alla. Facciamo un po' i conti in tasca al gruppo in base ai premi derivanti dai giorni in maglia gialla, dalle vittorie, dai piazzamenti, dai GPM e dai traguardi volanti. Da ricordare che il singolo premio per il corridore non verrà incassato dallo stesso, ma ci sarà una. Atleti e staff tecnico inclusi. In testa a tutti, ovviamente, c'è Mark Cavendish, autore di quattro vittorie di tappa e leader della classifica a punti da 12 giorni. Alle sue spalle c'è subito dietro, vincitore della cronometro di Laval , oltre ad essere leader della classifica generale da 9 giorni.