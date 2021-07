Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Kragh Andersen ce la fa per 3'': Luke Rowe fuori tempo massimo

TOUR DE FRANCE - Nella tappa di Tignes erano finiti fuori tempo massimo diversi corridori. Più 'tranquilla', per modo di dire, la tappa del doppio Mont Ventoux, anche perché il tempo massimo era stato esteso al 15% rispetto al tempo del vincitore. Kragh Andersen ce la fa per 3'', l'unico che finisce al di là è Luke Rowe della Ineos Grenadiers. Una perdita importante per Carapaz.

