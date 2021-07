tra poco il report completo...

Nibali, Alaphilippe, Valverde: tutti beffati da Kuss, rivivi l'arrivo

La nuova classifica

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 62h07'18'' 2. Rigoberto Uran +5'18'' 3. Jonas Vingegaard +5'32'' 4. Richard Carapaz +5'33'' 5. Ben O'Connor +5'58'' 6. Wilco Kelderman +6'16'' 7. Alexey Lutsenko +7'01'' 8. Enric Mas +7'11'' 9. Guillaume Martin +7'58'' 10. Pello Bilbao +10'59''

Classifiche e risultati

32 in fuga: ci sono anche Valverde, Quintana, Alaphilippe e Nibali

Bagarre per entrare nella fuga di giornata e si corre a più di 45 km/h, nonostante sia salita già dal km 0. Alla fine viene via una fuga di 32 corridori: l'UAE Emirates inizialmente prova a chiudere, poi è costretta a lasciare, considerando che Pogacar sarebbe rimasto con soli due compagni di squadra. Nel gruppo dei 32 ci sono corridori per la vittoria di tappa, per la sfida per la maglia a pois - all'attacco Quintana, Woods e Poels - e anche i compagni di squadra dei big. Perché Vingegaard ha Kuss, Kruijswijk e van Aert davanti, Carapaz ha Castroviejo e van Baarle, Uran ha Ruben Guerreiro e Powless, Kelderman ha Pöstlberger, Guillaume Martin ha Rubén Fernández, Enric Mas ha Valverde e Lutsenko ha Ion Izagirre. Poi c'è chi lotta solo per la tappa e ci sono due corridori molto pericolosi, considerando la presenza di Julian Alaphilippe e Vincenzo Nibali. Non gli ultimi arrivati. C'è anche Matthews che si prende i punti del traguardo volante, mentre il primo GPM se lo prende Poels. Sul Col de Puymorens è van Aert a scollinare per prima ma sul Port d'Envalira parte in anticipo Quintana. È bagarre anche dietro con Movistar e Ineos Grenadiers che aumentano il ritmo, lasciando Vingegaard da solo, mentre Pogacar ha solo Rui Costa al suo fianco.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Sepp Kuss 5h12'06'' 2. Alejandro Valverde +23'' 3. Wout Poels +1'15'' 4. Ion Izagirre +1'15'' 5. Ruben Guerreiro +1'15'' 6. Nairo Quintana +1'15'' 7. David Gaudu +1'15'' 8. Daniel Martin +1'22'' 9. Franck Bonnamour +1'22'' 10. Aurélien Paret-Peintre +1'22'' 11. Vincenzo Nibali +1'22'' 12. Julian Alaphilippe +1'22''

