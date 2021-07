Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - L'attacco di O'Connor col sogno della maglia gialla: dopo Quitnana anche Higuita ko

TOUR DE FRANCE - Quintana, Sergio Higuita e Ben O'Connor all'attacco. I tre cominciano la salita di Tignes con netto vantaggio sul gruppetto inseguitori, ma dopo un km di salita ecco che Quintana si spegne. O'Connor comincia la sua scalata e anche Sergio Higuita deve mollare a 17,3 km dal traguardo. Quella dell'australiano è una vera cavalcata vincente che per poco non lo portava in maglia gialla

00:01:53, un' ora fa