Jonas Vingegaard, anche se chiamarla sorpresa sarebbe comunque un errore. Per chi segue il ciclismo tutto l'anno, aveva già visto le qualità del corridore danese su un Grande Giro la scorsa stagione alla Vuelta, quando accompagnò Roglic al successo Pogacar al Tour. Una delle sorprese di questo Tour è stato, anche se chiamarla sorpresa sarebbe comunque un errore. Per chi segue il ciclismo tutto l'anno, aveva già visto le qualità del corridore danese su un Grande Giro la scorsa stagione alla Vuelta, quando accompagnòal successo della tre settimane spagnola . Ecco perché lo sloveno se l'è portato dietro in questo 2021, capendo che sarebbe potuto essere l'uomo decisivo per battereal Tour. Roglic si è però ritirato e il suo posto, come leader della Jumbo Visma, l'ha preso proprio il danese. E, dobbiamo dire, ha gestito alla grande la corsa. Ha provato a vincere e ha chiuso al 2° posto della generale . Chapeau!

Pogacar re del Tour, la festa del podio con Vingegaard e Carapaz

Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Forse neanche i tecnici della Jumbo Visma si sarebbero aspettato tanto. Certo, conoscevano le qualità del danese, ma non credevano - in partenza - che Vingegaard potesse fare meglio anche di un corridore esperto e navigato di Richard Carapaz. E adesso? Ora ci sarà un bel grattacapo nella testa della dirigenza della Jumbo Visma che nel 2022 dovrà pensare bene a chi affidare la leadership. Sempre a Roglic o all'astro nascente Vingegaard? Detto questo, negli ultimi anni, Roglic è sempre stato in competizione con Dumoulin e Kruijswijk, senza partire necessariamente come capitano unico. Poi lo ha sempre fatto lo sloveno, anche perché è sempre stato il corridore con la gamba migliore.

Il bel gesto di Roglic: regala una borraccia a un bimbo

Ma è un quesito da porsi, considerando che il team olandese vuole assolutamente vincere il Tour e pensa che Vingegaard possa davvero essere la risposta a Pogacar e Bernal. Promuovere Vingegaard vorrebbe dire addio a Roglic? Lo sloveno ha ancora due anni di contratto, ma secondo Rai Sport avrebbe ricevuto le lusinghe di un club desideroso di fare il salto di qualità definitivo. Parliamo della Bahrain Victorious che in questi ultimi anni non ha mai avuto il guizzo di andare vicino a vincere un Grande Giro, nonostante siano passati in squadra prima Vincenzo Nibali, poi Mikel Landa. In casa Bahrain c'è proprio Landa, che però non riesce mai a salire sul podio, e il giovane Jack Haig. Serve qualcuno pronto subito e Roglic potrebbe essere la risposta. Ma lo sloveno vorrà lasciare la Jumbo Visma?

Pogacar dedica la vittoria a Roglic: festa slovena con Mohoric e Mezgec

