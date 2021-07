green, ovvero quelli colpevoli di gettare materiale di rifiuto fuori dalle cosiddette green zone, ovvero quelle zone di raccolte deputate allo smaltimento di borracce, carte e altro da parte dei corridori durante una corsa. Sono arrivate altre multe in giornata, durante 21 corridori multati per questa nuova regola entrata in vigore il 1° aprile scorso (Tadej Pogacar, il leader della Continua il lavoro dei Commissari di Giuria per individuare i corridori poco, ovvero quelli colpevoli di gettare materiale di rifiuto, ovvero quelle zone di raccolte deputate allo smaltimento di borracce, carte e altro da parte dei corridori durante una corsa. Sono arrivate altre multe in giornata, durante la tappa vinta da Mohoric , con il contatore che è salito aper questa nuova regola entrata in vigore il 1° aprile scorso ( poi rivista prima del Giro d'Italia ). Tra i corridori multati di giornata, c'è anche, il leader della classifica generale del Tour

500 franchi svizzeri di multa e -25 punti nella classifica UCI per aver buttato materiale di rifiuto fuori dalla green zone; questa la multa classica a chi si macchia del gesto di buttare una borraccia o altro fuori dalle rispettive zone di competenza. Ma la multa diventa penalizzazione nel caso si commetta la stessa infrazione per la 2a volta. Si arriva a 1' di penalizzazione in classifica generale, addirittura all'esclusione dalla competizione in caso di terza infrazione.

I corridori multati alla 19a tappa

-Tadej POGACAR (UAE Emirates)

-Davide FORMOLO (UAE Emirates)

-Vegard Stake LAENGEN (UAE Emirates)

-Mike TEUNISSEN (Jumbo Visma)

-Brent VAN MOER (Lotto Soudal)

-Simon GESCHKE (Cofidis)

-Michael MATTHEWS (BikeExchange)

-Christopher JUUL-JENSEN (BikeExchange)

-Dmitriy FOFONOV (ds Astana)

In giornata sono stati ben 8 i corridori multati più il direttore sportivo dell'Astana in quanto la Commissione di Giuria, nonostante l'utilizzo della VAR, non ha individuato esattamente il corridore che ha commesso l'infrazione. Tra quelli multati ci sono Formolo, Michael Matthews ma, soprattutto, Tadej Pogacar, il leader della generale. Dovesse commettere la stessa infrazione per una seconda volta, dunque, avrebbe 1' di penalizzazione.

