non è riuscito a fare pokerissimo di vittorie in questo Tour , mancando così il sorpasso anella classifica dei più vincenti di sempre alla. Poco male, resta l'amaro in bocca, ma comunque felice per aver vinto la classifica a punti e quindi la. Trionfo che lo riporta indietro nel tempo, perché l'unica volta che portò la maglia verde a Parigi fu nell'edizione 2011.