Roglic e Pogacar si sono mostrati già pimpanti, con loro anche Vincenzo Nibali che ha pedalato con i migliori sull'ultima salitella. C'è chi ha invece già salutato. La Israel non ha più uomini per la classifica visto le cadute di Froome, Woods e Daniel Martin, alla Movistar è rimasto solo Enric Mas, con Miguel Ángel López già staccato per non parlare di Valverde o Soler (ultimissimo dopo la prima tappa). Tante le sorprese, tanti gli uomini che possono ormai giocare solo di rimessa dopo È una prima tappa che fa danni come la grandine. Un po' l'arrivo in salita, un po' le due maxi cadute che si sono succedute negli ultimi 45 km della frazione che portava tutti a Landerneau.si sono mostrati già pimpanti, con loro ancheche ha pedalato con i migliori sull'ultima salitella. C'è chi ha invece già salutato. Lanon ha più uomini per la classifica visto le cadute di Froome, Woods e Daniel Martin, alla Movistar è rimasto solo Enric Mas, congià staccato per non parlare di Valverde o Soler (ultimissimo dopo la prima tappa). Tante le sorprese, tanti gli uomini che possono ormai giocare solo di rimessa dopo la vittoria di Alaphilippe

Alaphilippe stacca Roglic e Pogacar: rivivi la sua vittoria

Fate un bel ctrl+F per trovare il vostro corridore di riferimento e capire come si è piazzato in questa prima frazione.

Classifiche e risultati

La classifica generale dopo la prima tappa

Corridore Tempo 1. Julian Alaphilippe 4h38'55'' 3. Primoz Roglic +14'' 4. Jack Haig +18'' 5. Wilco Kelderman +18'' 6. Tadej Pogacar +18'' 7. David Gaudu +18'' 8. Sergio Higuita +18'' 9. Bauke Mollema +18'' 10. Geraint Thomas +18'' 11. Esteban Chaves +18'' 12. Pello Bilbao +18'' 13. Jonas Vingegaard +18'' 15. Enric Mas +18'' 16. Rigoberto Uran +18'' 17. Nairo Quintana +18'' 18. Vincenzo Nibali +18'' 22. Richard Carapaz +23'' 28. Lucas Hamilton +48'' 40. Ben O'Connor +1'59'' 41. Miguel Ángel López +1'59'' 42. Emanuel Buchmann +1'59'' 43. Sergio Henao +1'59'' 44. Steven Kruijswijk +1'59'' 46. Guillaume Martin +1'59'' 47. Pierre Rolland +1'59'' 48. Mattia Cattaneo +1'59'' 61. Louis Meintjes +2'26'' 64. Wout Poels +2'26'' 65. Richie Porte +2'26'' 75. Simon Yates +3'27'' 93. Alejandro Valverde +5'43'' 121. Daniel Martin +5'43'' 123. Tao Geoghegan Hart +5'43'' 130. Warren Barguil +6'17'' 154. Michael Woods +8'59'' 171. Chris Froome +14'47'' 177. Sepp Kuss +16'39'' 181. Marc Soler +24'48''

Disastro: altra caduta, Froome fatica a rialzarsi dopo la botta

