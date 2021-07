Era la tappa dele ha fatto i danni come al solito, soprattutto perché c'è stato un doppio passaggio sul 'Monte Calvo', con successo a sopresa di van Aert . Nel gruppo maglia gialla sono rimasti solo in 4: Pogacar, Uran, Carapaz e Vingegaard. Considerando che Pogacar lo ha già vinto questo Tour, sarà battaglia tra gli altri tre per i posti rimanenti sul podio.