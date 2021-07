Tappa comunque non facile quella di Carcossonne, vinta da Cavendish , tra maxi caduta e ventagli. La top 10 resta invariata, perde contatto qualche corridore più indietro che si è staccato nel finale. Poels perde una posizione in favore di Mollema, due le posizioni perse da Alphilippe, autore di un grande lavoro per la 34esima vittoria di Cavendish al Tour . Stanno arrivando comunque i Pirenei che daranno una bella spallata a tutta la classifica.