La cronometro di Saint-Émilion era attesissima per chiudere la classifica generale. Non per il 1° posto, visto il dominio di, ma per i piccoli duelli che potevano formarsi dietro di lui. Carapaz contro Vingeggard, Kelderman contro Ben O'Connor, Lutsenko contro Enric Mas e Pello Bilbao contro Guillaume Martin. Nessuno è riuscito però a scavalcare in classifica quello davanti a sé e la top 15 del Tour resta così invariata dopo la crono vinta da Wout van Aert . Il migliore degli italiani restache si prende la 12a posizione della generale.