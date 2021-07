Cala il sipario sul Tour de France con la vittoria di van Aert sui Campi Elisi . Sul podio di Parigi ci salgono quindiche conquista il suo secondo Tour consecutivo. A più di 5 minuti di ritardo i suoi rivali, concomunque piacevole sorpresa al 2° posto e3°, che fa podio per la terza volta in carriera in un Grande Giro. Il miglior italiano?che chiude al 12° posto.