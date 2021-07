Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - La fagianata di Bauke Mollema: lui parte, gli altri restano a guardare

TOUR DE FRANCE - Siamo a 43 km dall'arrivo e Mollema prende un leggero margine nel tratto di discesa. Anticipa per paura di cadere o di perdere terreno in discesa? Magari avranno pensato questo i suoi rivali, ma quello di Mollema è stato un vero e proprio attacco e i gli ex compagni della fuga lo hanno visto solo dopo il traguardo.

00:01:12, un' ora fa