Ciclismo, Tour de France 2021 - La fagianata di Mohoric: se ne va sornione ai -25 e non viene più ripreso

TOUR DE FRANCE - Sembrava aver fatto fatica sul dentello di Cadillac, ma poi riparte come se niente fosse. Ad un ritmo blando, ma prendendo comunque un po' di vantaggio, la classica "fagianata" che lascia intredetti i compagni di fuga. Se li lascia alle spalle ai -25 e non verrà più ripreso, con Mohoric che centra così il suo secondo successo in questo Tour.

00:01:02, un' ora fa