Ciclismo, Tour de France 2021 - La prova super di Küng, ma non è stato sufficiente per battere Pogacar a Laval

TOUR DE FRANCE - Il 32'19'' fatto registrare da Stefan Küng sembrava davvero fosse sufficiente per vincere la crono di Laval. Così non è stato però, perché è arrivato poi Pogacar... Resta comunque un buon tempo e un'ottima prestazione per lo svizzero che si conferma uno dei migliori al mondo in questa disciplina.

00:00:52, un' ora fa