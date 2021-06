Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - La ricognizione di Cosnefroy e Peters: alla scoperta della prima tappa di montagna

TOUR DE FRANCE - Da Oyonnax a Le Grand Bornand. 150,8 km con 5 GPM, tre di 1a categoria (Côte de Mont-Saxonnex, Col de Romme e Col de la Colombière): sarà la prima tappa di montagna del Tour 2021 e sentiamo il parere dei corridori dell'AG2R Citroën che l'hanno fatta in ricognizione. Cosnefroy e Peters sanno già dove attaccare per la fuga, ma sono sicuri che sarà una tappa per uomini di classifica.

00:04:31, 2 ore fa