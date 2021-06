Tour de France, ci siamo. Sabato 26 giugno, Brest darà il via alla Tadej Pogacar a riconfermarsi o avremo un nuovo campione? la startlist provvisoria aspettando che tutte le formazioni comunichino i convocati ufficiali (pezzo in aggiornamento). , ci siamo. Sabato 26 giugno, Brest darà il via alla 108esima edizione della Grande Boucle , che come sempre promette spettacolo. Tanti gli interrogativi: riusciràa riconfermarsi o avremo un nuovo campione? Mark Cavendish supererà il record di Merckx? Che speranze hanno gli italiani in corsa? Chi vincerà di più tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel? In attesa di avere delle risposte, andiamo a vedereaspettando che tutte le formazioni comunichino i convocati ufficiali (pezzo in aggiornamento).

Ag2R Citroen (ufficiale)

Benoit Cosnefroy

Oliver Naesen

Ben O'Connor

Greg Van Avermaet

Nans Peters

Dorian Godon

Michael Schär

Aurelien Paret-Peintre

La squadra francese si presenta al via senza un vero uomo forte per la classifica generale, ma con diversi corridori che possono portare a casa un successo parziale. Cosnefroy e Van Avermaet sono i capitani, occhio anche a Oliver Naesen.

Astana (ufficiale)

Alex Aranburu

Stefan De Bod

Omar Fraile

Jakob Fuglsang

Dimitriy Gruzdev

Hugo Houle

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Squadra esperta e polivalente, con tanti corridori che possono lasciare il segno. Jakob Fuglsang proverà a fare classifica, ma il danese come i vari Fraile, Izagirre e Lutsenko avrà come obiettivo principale una vittoria di tappa. Lo stesso vale, negli arrivi veloci, per Alex Aranburu.

Bahrain-Victorious (ufficiale)

Pello Bilbao

Sonny Colbrelli

Jack Haig

Marco Haller

Matej Mohoric

Wout Poels

Dylan Teuns

Fred Wright

Jack Haig, Wout Poels e Pello Bilbao saranno gli uomini d'alta quota, vedremo chi di loro farà anche classifica. Le ambizioni di Sonny Colbrelli per la maglia verde sono legittime, l'azzurro ha una gran gamba ed è in fiducia dopo il titolo italiano. Occhio anche alle sortite di Matej Mohoric e Dylan Teuns. Squadra forte.

BORA-Hansgrohe (ufficiale)

Emanuel Buchmann

Wilco Kelderman

Patrick Konrad

Daniel Oss

Nils Politt

Lukas Postlberger

Peter Sagan

Ide Schelling

Peter Sagan proverà a diventare il secondo corridore della storia (dopo Abdoujaparov) a vincere la classifica di Giro e Tour nello stesso anno. In Francia ce l'ha già fatta sette volte, un record. Buchmann non sarà il capitano di classifica, lui che è stato quarto nel 2019, ma il compito spetterà a Wilco Kelderman. Il tedesco, come Patrick Konrad, punterà a una tappa.

Cofidis (provvisoria)

Simon Geschke

Jesus Herrada

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Anthony Perez

Pierre-Luc Perichon

Deceuninck-Quick Step (ufficiale)

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Mattia Cattaneo

Mark Cavendish

Tim Declerq

Dries Devenyns

Michael Morkov

Julian Alaphilippe. Asgreen e Cattaneo potrebbero cercare gloria in qualche fuga. Il grande ritorno di Cavendish dopo tre anni, il forfait di Bennett. L'inglese proverà a superare Merckx per vittorie al Tour (30 a 34). Non sarà semplice. Il capitano per la classifica e per successi parziali in tappe non pianeggianti sarà ovviamente. Asgreen e Cattaneo potrebbero cercare gloria in qualche fuga.

EF Education Nippo (provvisoria)

Stefan Bissegger

Magnus Cort Nielsen

Sergio Higuita

Nelson Powless

Rigoberto Uran

Michael Valgren

Groupama-FDJ (ufficiale)

Bruno Armirail

Arnaud Demare

David Gaudu

Jacopo Guarnieri

Ignatas Konovalovas

Stefan Kung

Valentin Madouas

Miles Scotson

David Gaudu per le salite e la generale, Arnaud Demare (otto successi stagionali) uomo forte in volata e per la classifica a punti. Idee chiare in casa Groupama.

Ineos-Grenadiers (ufficiale)

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Tao Geoghegan Hart

Michal Kwiatkowski

Richie Porte

Luke Rowe

Geraint Thomas

Dylan Van Baarle

Una delle squadre più forti mai allestite per un Grande Giro, per provare a detronizzare Pogacar e respingere gli assalti di Roglic. Carapaz e Thomas partono alla pari da capitani, a ruota seguono Porte e Geoghegan Hart. Un poker d'assi clamoroso. L'obiettivo è vincere l'ottavo Tour nelle ultime dieci edizioni.

Intermarchè - Wanty Gobert (provvisoria)

Jan Bakelants

Aimé De Gendt

Jonas Koch

Louis Mejnties

Boy Van Poppel

Danny Van Poppel

Israel-Start Up Nation (ufficiale)

Guillaume Boivin

Chris Froome

Omer Goldstein

Andre Greipel

Reto Hollenstein

Daniel Martin

Michael Woods

Rick Zabel

Chris Froome torna al Tour dopo tre anni, ma il capitano designato è Michael Woods. Per i successi di tappa, specie quando la strada guarderà all'insù, citofonare a Daniel Martin.

Jumbo-Visma (ufficiale)

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Primoz Roglic

Mike Teunissen

Wout Van Aert

Jonas Vingegaard

La squadra olandese ci riprova dopo aver perso il Tour 2020 all'ultima crono. Con un Dumoulin in meno, ma con Primoz Roglic più determinato che mai e con uno squadrone per le salite al suo fianco. Lo sloveno arriva alla Grnde Boucle con un avvicinamento in sordina, sarà stata la scelta giusta? Van Aert alternerà lavoro per la squadra alla ricerca del successo di tappa, stuzzicato anche dalla presenza di Van der Poel.

Lotto Soudal (ufficiale)

Jasper De Buyst

Thomas De Gendt

Calen Ewan

Philippe Gilbert

Roger Kluge

Harry Sweeny

Tosh Van der Sande

Brent Van Moer

Caleb Ewan è il capitano, per provare a vincere almeno una tappa nei tre Grandi Giri nello stesso anno. De Gendt l'uomo-fuga per eccellenza, Gilbert in cerca degli ultimi squilli di una carriera da grandissimo.

Movistar (Ufficiale)

Jorge Arcas

Imanol Erviti

Ivan Garcia Cortina

Miguel Angel Lopez

Enric Mas

Marc Soler

Alejandro Valverde

Carlos Verona

La squadra spagnola si ripresenta ancora con i big three e con Marc Soler reduce da un Giro sfortunato. Lopez dovrebbe essere il capitano di classifica, con Mas seconda punta e Valverde regista di lusso, in cerca dei suoi squilli.

Qhubeka-Assos (Ufficiale)

Fabio Aru

Sean Bennett

Victor Campenaerts

Simon Clarke

Nic Dlamini

Simon Gogl

Sergio Henao

Max Walscheid

Team Bike-Exchange (ufficiale)

Esteban Chaves

Luke Durbridge

Lucas Hamilton

Amund Jansen

Christopher Juul-Jensen

Michael Matthews

Luka Mezgec

Simon Yates

Team DSM (provvisoria)

Tiesj Benoot

Cess Bol

Nils Eekhoff

Soren Kragh Andersen

Casper Pedersen

Nicolas Roche

Trek Segafredo (provvisoria)

Kenny Elissonde

Bauke Mollema

Vincenzo Nibali

Mads Pedersen

Toms Skujins

Jasper Stuyven

Edward Theuns

UAE Emirates (provvisoria)

Mikkel Bjerg

David De La Cruz

Davide Formolo

Marc Hirschi

Alexander Kristoff

Rafal Majka

Brandon McNulty

Tadej Pogacar

Alpecin-Fenix (ufficiale)

Silvan Dillier

Tim Merlier

Xandro Meurisse

Jasper Philipsen

Jonas Rickaert

Kristian Sbaragli

Petr Vakoc

Mathieu Van der Poel

Arkea-Samsic (ufficiale)

Warren Barguil

Nacer Bouhanni

Anthony Delaplace

Elie Gesbert

Dan Mclay

Nairo Quintana

Clement Russo

Connor Swift

B&B Hotels (ufficiale)

Cyril Barthe

Franck Bonnamour

Maxim Chevalier

Bryan Coquard

Cyril Gautier

Cyril Lemoine

Quentin Pacher

Pierre Rolland

Total Direct Energie (ufficiale)

Edvald Boasson Hagen

Jeremy Cabot

Victor De La Parte

Fabien Doubey

Pierre Latour

Carlos Rodriguez

Julien Simon

Anthony Turgis

