Ciclismo, Tour de France 2021 - La vittoria sul Mûr, la gialla per nonno Poulidor: il meglio di van der Poel

TOUR DE FRANCE - Dopo 8 tappe, finisce il Tour di Mathieu van der Poel che ha fatto parlare di sé. Una sconfitta alla prima tappa, ma la grande vittoria sul Mûr-de-Bretagne che gli vale anche la maglia gialla, dedicata al nonno Poulidor che mai in carriera aveva indossato il simbolo della leadership. Ma non solo, tra la grande crono per difendersi da Pogacar alla fuga di 206 km nella 7a tappa.

00:02:15, un' ora fa