Lachlan Morton ha vinto il Tour de France 2021. Non ufficialmente, sia chiaro, ma il corridore della EF-Education Nippo è il primo a raggiungere Parigi dopo aver affrontato l’intero percorso della Grande Boucle (compreso di trasferimenti). Se i partecipanti hanno ancora cinque giorni per affrontare 3.383 chilometri e 42.200 metri di dislivello, lui questa notte ha concluso il suo "Alt Tour" (alternative Tour) che prevedeva un totale di 5.510 chilometri e 65.500 metri di dislivello.

Il tutto dormendo per la gran parte delle notti sotto le stelle, senza assistenza medica né meccanica, oltre che dovendo occuparsi da solo di rifornimento, cibo e borracce. Così, mentre il gruppo deve ancora iniziare la terza settimana, Lachlan infilava gli oltre 700 chilometri del maxi-trasferimento verso Parigi per concludere la sua impresa in 18 giorni e circa 220 ore in sella (di cui una buona parte con delle birkenstock ai piedi, perché le sue scarpe da bici gli avevano causato delle vesciche).

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Perché lo ha fatto?

il corridore della EF Education-Nippo ha portato a termine questa impresa anche per uno scopo benefico. Per ogni chilometro pedalato infatti, Rapha ed Education First doneranno delle biciclette a World Bicycle Relief, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che mette a disposizione biciclette a ragazzi e ragazze nei paesi in via di sviluppo. La sua impresa ha raccolto 388.747 sterline, circa il 97% dell'obiettivo ( Oltre alla sfida in sé,Per ogni chilometro pedalato infatti,un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che mette a disposizione biciclette a ragazzi e ragazze nei paesi in via di sviluppo. La sua impresa ha raccolto 388.747 sterline, circa il 97% dell'obiettivo ( fissato a 400.000 ).

Chi è Morton?

Non nuovo a queste imprese, Lachlan Morton ha trovato nell'Education First una squadra capace di assecondare il suo spirito libero. Non è la prima volta infatti che il corridore australiano si cimenta in questo tipo di avventure. Nel 2019 ha partecipato alla GBDuro - oltre duemila chilometri dal Sud dell’Inghilterra fino alla punta nord della Scozia - poi ha affrontato anche la Dirty Kanza - una corsa gravel dove ha percorso 700 chilometri in 44 ore - e altre svariate corse del mondo gravel.

Classifiche e risultati

Pogacar non si stacca, vince Kuss davanti all'eterno Valverde: gli highlights

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11