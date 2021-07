Colpo di scena al Tour. Non le difficoltà, ormai conclamate di Primoz Roglic e Geraint Thomas, ma è tutto fermo in strada. Sulla Côte de Mont-Saxonnex, prima salita di 1a categoria di questa edizione, è rimasto 'impigliato' un camion della carovana pubblicitaria, come documentato da alcune squadre. E adesso si fa dura rimuoverlo da lì...

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

E ora? Probabile un cambio di rotta, ma ASO deve prendere immediatamente una decisione perché la Côte de Mont-Saxonnex era la terza salita di giornata e il gruppo si sta ormai avvicinando alla seconda parte di corsa. Sicuramente uno smacco per l'organizzazione che perde più di qualche punto per questo episodio.

Aggiornamento: liberato il passaggio

Dopo qualche manovra, fortunatamente il camion si è liberato e ha liberato così il passaggio. Resta praticabile quindi la Côte de Mont-Saxonnex che è la prima salita di 1a categoria di questo Tour.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11