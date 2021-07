Pogacar già certo del 1° posto, Vingegaard e Uran del podio: ma con qualche ordine? Poi via via tutti gli altri duelli per migliorare o riscattare il proprio Tour de France. Dopo si potrà fare un bilancio, prima di preparare Parigi è ancora lontana e c'è prima da passare indenni la cronometro finale. Dopo l'assolo di Mohoric , ultima chance infatti per muovere la generale e per fissare le posizioni.già certo del 1° posto,del podio: ma con qualche ordine? Poi via via tutti gli altri duelli per migliorare o riscattare il proprio Tour de France. Dopo si potrà fare un bilancio, prima di preparare le Olimpiadi di Tokyo

Il percorso della 20a tappa

Prima della passerella di Parigi, c'è la cronometro a chiudere la generale del Tour de France. Questa volta niente brividi per la maglia gialla, considerando il vantaggio in classifica di Pogacar sul 2° e 3° della classe. Non sarà però una cronometro con finale in salita, mentre avremo una sola vera asperità dopo 20 km. Poca roba. È invece una crono per specialisti visto il percorso accidentato. Anche se Pogacar... I distacchi, comunque, non mancheranno considerando i 30,8 km della tappa. È una crono lunga e con diverse problematiche (cuve, restringimenti, rotonde). Arrivo il leggerissima ascesa.

Rilevamenti cronometrici:

-Al km 7,6 Pomerol;

-Al km 20,1 Montagne (93 metri di altitudine);

Programmazione tv

Tour 2021, Tappa 20: Libourne-Saint Émilion, profilo 3D della crono

I favoriti

I favoriti numero 1 e 2 sono Stefan Küng e Wout van Aert. Il primo è un eccellente cronoman ed è il campione europeo di specialità, che sfiorò il successo a Laval, battuto solo da Pogacar. Lo svizzero ha grandissima voglia di riscattare il suo Tour e quello della sua squadra, rimasta in 4 corridori e senza successi di tappa. Occhio però a van Aert che, dopo aver accompagnato Vingegaard sui Pirenei, si è 'riposato' nell'ultima frazione apposta per affrontare questa cronometro. Eh già, lui è anche un cronoman avendo vinto in stagione la crono di San Benedetto del Tronto alla Tirreno-Adriatico, ma ha vinto in carriera anche il campionato nazionale belga a crono e la cronometro del Giro del Delfinato.

Tadej Pogacar. Anche perché lui stesso ha ammesso che proverà a vincere la cronometro di Saint-Émilion per centrare il quarto successo di tappa. Lo sloveno farebbe la storia, perché conquisterebbe la sua terza cronometro consecutiva al Tour dopo Laval e Lance Armstrong (tolti tutti i suoi risultati), l'ultimo ad inanellare una striscia di tre cronometro vinte consecutivamente al Tour fu Miguel Indurain. Lui esagerò, ne fece 7 di fila tra il 1991 e il 1993. Per dire, neanche Fabian Cancellara, Tony Martin o Bradley Wiggins ne hanno vinte tre consecutive al Tour. Non possiamo, però, non citare. Anche perché lui stesso ha ammesso che proverà a vincere la cronometro di Saint-Émilion per centrare il quarto successo di tappa. Lo sloveno farebbe la storia, perché conquisterebbe la sua terza cronometro consecutiva al Tour dopo Laval e La Planche des Belles Filles (2020). Tolto(tolti tutti i suoi risultati), l'ultimo ad inanellare una striscia dial Tour fu. Lui esagerò,tra il 1991 e il 1993. Per dire, neanche Fabian Cancellara, Tony Martin o Bradley Wiggins ne hanno vinte tre consecutive al Tour.

Bissegger che vuole riscattare anche lui un Tour un po' opaco. Tra i possibili outsider, Lutsenko che vuole rimontare in classifica generale, il campione nazionale danese Asgreen e il nostro Mattia Cattaneo, 5 volte su 8 in top 10 nelle crono affrontate in stagione. Compresa quella dei campionati nazionali italiani, Ineos Grenadiers? 0 successi di tappa finora, vedremo se riusciranno a dare segnali di vita con Geraint Thomas, Richie Porte, Kwiatkowski o Castroviejo. Da tenere d'occhio, però, anche l'altro svizzero, conche vuole riscattare anche lui un Tour un po' opaco. Tra i possibili outsider,che vuole rimontare in classifica generale, il campione nazionale danesee il nostro, 5 volte su 8 in top 10 nelle crono affrontate in stagione. Compresa quella dei campionati nazionali italiani, dove lasciò Filippo Ganna giù dal podio . E gli? 0 successi di tappa finora, vedremo se riusciranno a dare segnali di vita con, Kwiatkowski o Castroviejo.

Küng, van Aert *****

Pogacar, Bissegger ****

Porte, Asgreen, Cattaneo, Lutsenko ***

Geraint Thomas, Uran, Vingegaard, De Gendt, Castroviejo, Alaphilippe **

Bjerg, McNulty, Durbridge, Walscheid, Ion Izagirre, Kelderman *

Approfondimenti e dichiarazioni

