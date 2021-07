Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Litigi, scontri e parolacce: quello che succede nel gruppo visto dall'onboard camera

TOUR DE FRANCE - Stare nel gruppo non è poi semplice quanto sembra. Tra urla, parolacce, scontri e litigi, che lotta per le posizioni, con qualcuno che rischia di cadere. E si sentono, chiaramente, anche qualche imprecazione in italiano.

00:01:48, un' ora fa