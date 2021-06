Dopo i fuochi d'artificio nelle prime due frazioni, vinte da Alaphilippe e van der Poel , ecco la prima vera chance per gli sprinter puri. Non che corridori come Colbrelli, van der Poel e van Aert non abbiano spazio per vincere... Si accenderà la sfida per la maglia verde con Ewan, Démare, Sagan e Matthews in prima fila. C'è grande attesa poi per la volata di Cavendish: può tornare a vincere al Tour

Il percorso della 3a tappa

Dopo le prime due tappe molto dure, prima occasione per i velocisti puri. Il percorso resta comunque vallonato, tipico della Bretagna, con due GPM: la Côte de Cadoudal e la Côte de Pluméliau. In mezzo il traguardo volante di La Fourchette, che sarà teatro della solita volata per i punti per la maglia verde. Non mancherà la fuga, ma dovrebbe esserci lo sprint di gruppo a Pontivy, con le squadre dei velocisti a chiudere su ogni tentativo. Occhio però allo strappetto di Guern che potrà essere trampolino di lancio per un'azione da finisseur.

GPM e altimetrie:

-Al km 91,1 Côte de Cadoudal (4a categoria): salita di 1,7 km al 6,3%;

-Al km 148,6 Côte de Pluméliau (4a categoria): salita di 2,2 km al 3,1%

Tour 2021, tappa 3: Lorient-Pontivy: il percorso in 3D

I favoriti

Primo vero duello tra Caleb Ewan e Arnaud Démare che, su queste strade, avranno maggior spazio per azionare la propria potenza. I due corridori si metteranno alla prova anche per il discorso maglia verde, con Peter Sagan subito dietro a cogliere ogni opportunità. Tra i favoriti, però, dobbiamo metterci anche Wout van Aert che dopo due giorni di lavoro per Roglic (anche perché non aveva le gambe per cercare la vittoria), avrà la sua prima vera chance.

Un gradino sotto, come detto, Sagan, ma restano della partita Michael Matthews e Sonny Colbrelli che ha promesso battaglia dopo non essere riuscito a conquistare qualcosa di importante in queste prime due tappe. Occhio anche a Laporte e Merlier, dovesse ritrovare la condizione dopo le botte della prima tappa.

Non possiamo poi non citare Mark Cavendish, il velocista della Deceuninck Quick Step. Lui ha un conto in sospeso con Eddy Merckx, anche se l'ultima vittoria del britannico al Tour è datata 16 luglio 2016. Una vita fa. E poi in corsa anche lo stesso Mathieu van der Poel, che non ha problemi ad infilarsi nelle volate per vincere.

Caleb Ewan, Démare, van Aert *****

Colbrelli, Merlier, Laporte, Matthews ****

Sagan, Mads Pedersen, Cavendish, Coquard ***

Philipsen, Aranburu, van der Poel, Bouhanni, Stuyven **

Greipel, Bol, Paret-Peintre, Walscheid, Boasson Hagen, Danny van Poppel *

Finalmente Cavendish! Ewan e Merlier ko: rivivi la volata

Approfondimenti e dichiarazioni

Lunedì 28 giugno

