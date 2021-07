Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Lutsenko: "Le gambe erano un po' vuote, ma penso alla crono"

TOUR DE FRANCE - Sul Col du Portet, non è stato un gran giorno per Alexey Lutsenko che ha perso molto tempo. Rischia di perdere altre posizioni in questa tappa, ma il kazako spera di rifarsi con la crono di venerdì, molto adatta alle sue caratteristiche.

00:02:02, un' ora fa