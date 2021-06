Primoz Roglic che ha lasciato sul piatto Marc Madiot, il general manager e fondatore della Groupama-FDJ di Gaudu e Démare. Gaudu non ha perso tanto terreno ai fini della classifica, Démare non è riuscito però a fare la volata. L'accusa di Madiot è molto pesante. Dopo le cadute della prima tappa , altro disastro a cielo aperto in questa terza frazione del Tour . Una caduta dopo l'altra che hanno condizionato non poco anche gli uomini di classifica, non ultimoche ha lasciato sul piatto più di un minuto . Sul banco degli imputati ci sono tante persone e fattori. Dalla velocità dei corridori, alla poca destrezza di alcuni di loro, ai mezzi impiegati durante le corse che ostacolano gli stessi atleti, ai percorsi pericolosi. Quasi senza parole, a fine tappa,, il general manager e fondatore della Groupama-FDJ di Gaudu e Démare.non ha perso tanto terreno ai fini della classifica,non è riuscito però a fare la volata. L'accusa di Madiot è molto pesante.

Classifiche e risultati

Le dichiarazioni

Sono un padre di famiglia e non vorrei che mio figlio facesse il ciclista professionista. Dopo quello che abbiamo visto oggi. Questo non è più ciclismo. Dobbiamo cambiare, non va più bene così. Se non stiamo attenti, ci ritroveremo dei morti. Non è degno per il nostro sport. [Marc Madiot, ds Groupama-FDJ]

Parole pesantissime da parte di Marc Madiot che, comunque, non è solo un direttore sportivo di una squadra importante. È stato a sua volta corridore e un corridore vincente, visto che nel suo palmarès conta due vittorie alla Parigi-Roubaix. Ma questi incidenti, vedendo anche le tante cadute vissute all'ultimo Giro d'Italia, stanno diventando troppo pericolosi.

