Ciclismo, Tour de France 2021 - Majka: "Pogacar è stato un grande come tutta la squadra"

TOUR DE FRANCE - Majka, nell'inedita versione di gregario, ha dato il meglio di sé in questo Tour. Si fa i complimenti da solo e a tutta l'UAE Emirates per come ha gestito la corsa, ma grandi complimenti anche al suo compagno Pogacar che ha ripagato gli sforzi fatti dalla squadra.

00:01:22, 24 minuti fa