JashaSütterlin, che si era Marc Soler. Il catalano si era sì rialzato, ma si ritirò appena dopo la tappa. Anche perché si fece 46 km con tre fratture: la frattura dei capitelli radiali di entrambe le braccia e la La spettatrice che ha causato la maxi caduta nella tappa di Landerneau? L'ASO ha ritirato la denuncia , la custodia cautelare è finita, ma non la querelle intorno alla signora. Tra le bici, le ferite dei corridori e la situazione di classifica degli stessi, che già sabato avevano detto addio al loro Tour, i danni sono incalcolabili., che si era ritirato in seguito a quella caduta , non ha sporto denuncia, cosa che potrebbe fare invece. Il catalano si era sì rialzato, ma si ritirò appena dopo la tappa. Anche perché si fece: la frattura dei capitelli radiali di entrambe le braccia e la frattura dell'ulna del braccio sinistro . Il corridore della Movistar ci sta seriamente pensando e l'ha scritto lui stesso nel suo blog sul sito La Vanguardia. La querelle quindi continua e con una denuncia di un corridore, la signora rischierebbe fino ad un anno di reclusione

È un anno difficile

Sto vivendo un anno difficile. Prima la caduta del Giro e ora quella del Tour. Quella del Giro mi ha infastidito, perché era una gara che avevo preparato a fondo e avevo una grande opportunità. Ma quella del Tour è stata anche peggio, perché non è arrivata per una circostanza di gara, ma per uno spettatore che evidentemente non ama il ciclismo. Tutta la preparazione è andata nella spazzatura

Cosa ho fatto dopo il ritiro

Al mio ritorno sono passato per Pamplona e ho avuto la conferma delle tre fratture. Non è stato necessario alcun intervento chirurgico e posso andare senza gesso se mi comporto bene, che è quello che sto facendo. Ho il braccio fasciato e un cinturino da polso che immobilizza l'area. Devo passare dalle 3 alle 4 settimane senza fare nulla, nessun rullo, perché non posso muovermi. Ciò significa perdere ogni forma fisica, poiché il corpo si adatta rapidamente al riposo. Voglio scappare

Cosa è successo

La caduta è arrivata in un punto in cui la strada si restringeva e tutti stavamo cercando la giusta posizione. Davanti a me c'erano Iván García Cortina, Erviti ed Enric Mas. Avevo appena chiesto alla radio dove fosse Miguel Ángel López e il mio compagno Verona mi ha risposto che erano un paio di posizioni più indietro. All'improvviso ho visto un corridore della Jumbo Visma cadere alla mia destra e io mi sono scontrato con Teunissen. Sono volato via, ho fatto una capriola e mi sono sostenuto con entrambe le mani. Mi hanno fatto molto male e ho anche avuto un colpo in faccia e sulla spalla. Ho provato a rialzarmi e non ci sono riuscito, non avevo forza nelle braccia. Il meccanico mi ha preso per le ascelle e mi sono seduto di lato, sull'erba, avevo le vertigini. Mancavano 50 km e mi hanno detto di provare a vedere se riuscivo a tornare in bici. Non so come ho fatto, perché per me era impossibile cambiare o frenare, non avevo le forze. Sono arrivato con la paura di essere fuori tempo massimo. Poi mi sono fatto la doccia a malapena, non riuscivo nemmeno a togliermi i vestiti, me li hanno tagliati con le forbici. Poi mi hanno portato al camion medico, e le radiografie hanno confermato le ferite

"Sto pensando di denunciare la spettatrice"

Non so cosa farò, sto pensando di denunciare lo spettatore, perché è stato un intero Tour buttato via e provo molta rabbia. Abbiamo un'organizzazione, la CPA, l'Associazione dei Ciclisti Professionisti, che dovrebbe difenderci. Ma solo a parole. E all'UCI interessano solo misure stupide come quella delle borracce, ma non pensano alla nostra sicurezza. Sono solo per sciocchezze, ma siccome alla fine del mese devono far quadrare i conti, non si preoccupano del resto. Questo è un business, ognuno va per sé, e ciclisti sono quelli che mettono il corpo...

