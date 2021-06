Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mark Cavendish ancora in lacrime: "Non pensavo neanche di fare il Tour"

TOUR DE FRANCE - Non finiscono le lacrime per Mark Cavendish, con il britannico che non trova le parole per la vittoria di Fougères. Un rigraziamento particolare alla squadra, su tutti Davide Ballerini e Julian Alaphilippe che gli ha fatto il lavoro decisivo nonostante idnossasse maglia verde e maglia iridata.

00:02:13, un' ora fa