Mark Cavendish, anche se è stato lo stesso britannico a lasciare andare la fuga nella tappa di Libourne, Pirenei e ha preferito salvare la gamba in vista dell'ultima frazione di Parigi. Anche perché c'è in gioco ancora la maglia verde e, va detto, nelle ultime tappe Mohoric si è avvicinato, portandosi a Mario Cipollini è il leader della classifica dei più vincenti di sempre al Giro con 42 tappe (dall'89 al 2003), mentre alla Vuelta il n° 1 è Delio Rodríguez con 39 successi di tappa (dal '41 al '47). Primo match point fallito per, anche se è stato lo stesso britannico a lasciare andare la fuga nella tappa di Libourne, poi vinta da Mohoric . Il corridore della Deceuninck Quick Step non si era ancora ripreso dalle fatiche deie ha preferito salvare la gamba in vista dell'ultima frazione di Parigi. Anche perché c'è in gioco ancora la maglia verde e, va detto, nelle ultime tappesi è avvicinato, portandosi a -35 dalla vetta (con 70 punti ancora a disposizione). Cavendish non vuole però mollare e punta al pokerissimo, al record di Merckx e alla maglia verde. E negli altri Grandi Giri, chi ha vinto di più?è il leader della classifica dei più vincenti di sempre al Giro con(dall'89 al 2003), mentre alla Vuelta il n° 1 ècon 39 successi di tappa (dal '41 al '47).

La top 10 dei corridori con più tappe vinte al Tour

Corridore/Tour fatti Vittorie 1. Eddy Mercxk (7) 34 2. Mark Cavendish (13) 34 3. Bernard Hinault (8) 28 4. André Leducq (9) 25 5. André Darrigade (14) 22 6. Nicolas Frantz (6) 20 7. Françoit Faber (9) 19 8. Jean Alavoine (11) 18 9. Jacques Anquetil (8) 16 9. René Le Grevès (6) 16 9. Charles Pélissier (6) 16

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

Classifiche e risultati

Ma andiamo a vedere quando e dove Cavendish potrà sorpassare Merckx. Nonostante sia il velocista di riferimento a questo Tour (e chi l'avrebbe mai detto?), avrà ora un sacco di pressioni addosso. Con un altro successo passerà il Cannibale, e restano solo un'opportunità...

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

L'ultima tappa per velocisti...

domenica 21 luglio: Tappa 21, Chatou > Champs-Élysées

E poi si chiude con la classica volata sugli Champs-Élysées. Una volata che si presenta non facile, come sempre, visto la lotta all'interno del circuito. Sarebbe l'apoteosi se Cavendish vincesse a Parigi, in maglia verde, dopo aver staccato Merckx.

Bellissimo abbraccio Cavendish-Merckx: i più vincenti del Tour

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11