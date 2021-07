Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mark Cavendish scrive la storia e raggiunge Merckx: rivivi la vittoria di Carcassonne

TOUR DE FRANCE - E sono 4 in questo Tour: dopo Fougères, Châteauroux e Valence, arriva anche la vittoria di Carcassonne che regala a Cavendish un posto nella storia. Perché è anche la sua vittoria n° 34 in carriera alla Grande Boucle, così come Eddy Merckx. Morkov arriva addirittura 2° davanti ad un Philipsen che viene battuto per la 4a volta da Cannoball.

00:02:04, 38 minuti fa