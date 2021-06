Mark Cavendish che in questo 2021 ha conquistato anche 10 successi. Da allora risultati mesti e molte ombre, tanto che a fine 2020 Cavendish parlava addirittura di addio al ciclismo. Già qualcosa era cambiato con l'approdo in Deceuninck Quick Step, ma qui la svolta con Cannonball è a -1 da Alessandro Petacchi. Dentro c'è anche André Greipel, chissà che anche il tedesco non si sblocchi. Con la volata di Fougères, sono 6 le vittorie stagionali perche in questo 2021 ha conquistato anche 4 tappe al Giro di Turchia e una tappa al Giro del Belgio . Statisticamente parlando, dobbiamo tornare indietro di 5 anni per avere un numero simile. Nel 2016, infatti, quando Cavendish vinse per l'ultima volta al Tour prima di oggi, portò a casa. Da allora risultati mesti e molte ombre, tanto che a fine 2020 Cavendish parlava addirittura di. Già qualcosa era cambiato con l'approdo in, ma qui la svolta con la vittoria al Tour de France . Prima di parlare del record di Merckx al Tour de France, Cavendish fa un altro passettino nella top 10 dei corridori più vincenti di sempre. Con quella di oggi sono 152: superato Moser, oraè a -1 da. Dentro c'è anche, chissà che anche il tedesco non si sblocchi.

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 8° in questa speciale classifica.

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 6. Sean Kelly 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Mark Cavendish 152 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

