Mark Cavendish. Sono 50 vittorie nei Grandi Giri, 32 al Tour de France, con il discorso Alessandro Petacchi al 7° posto della top 10 dei più vincenti di sempre. Fanno 143 in carriera e non finisce qui. Sì perché il corridore della Deceuninck Quick Step vede ora Sean Kelly (un altro vincente della storia) a 3 lunghezze. A -5 c'è addirittura un corridore a noi contemporaneo e che vince ancora. André Greipel che in stagione ha comunque portato Aggiorniamo le statistiche di. Sononei Grandi Giri,de France, con il discorso del record di Merckx sempre più vicino . Ma se andassimo a riprendere la classifica dei corridori più vincenti di sempre, anche lì Cavendish fa un bel passo in avanti. Con la vittoria di Châteauroux , infatti, il corridore britannico raggiungeal 7° posto della top 10 dei più vincenti di sempre. Fannoe non finisce qui. Sì perché il corridore della Deceuninck Quick Step vede ora(un altro vincente della storia) a 3 lunghezze. A -5 c'è addirittura un corridore a noi contemporaneo e che vince ancora.che in stagione ha comunque portato a casa due successi . Chissà che anche lui a questo Tour...

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 8° in questa speciale classifica.

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 6. Sean Kelly 156 7. Alessandro Petacchi 153 7. Mark Cavendish 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

