Mark Cavendish che Eddy Merckx nella classifica dei 155 per il corridore britannico che è il 7° corridore più vincente di sempre. E non è finita qui, perché Cannoball spera di raggiungere preso Sean Kelly (156) e André Greipel (158). E poi chissà... Aggiorniamo i numeri diche a Carcassonne ha riscritto la storia . Sì perché il corridore della Deceuninck Quick Step ha trovato la sua vittoria n° 9 in stagione, la quarta quest'anno al Tour, ma la 34a in carriera nella corsa a tappe francese. Ha raggiunto un certonella classifica dei più vincenti di sempre al Tour . E, a proposito di record e classifiche, come sta messo Cavendish se calcoliamo tutte le vittorie? In carriera, fannoche è il 7° corridore più vincente di sempre. E non è finita qui, perché Cannoball spera di raggiungere preso(156) e(158). E poi chissà...

Ma andiamo a vedere la top 10 all-time dei più vincenti nella storia del ciclismo. Nel calderone ci vanno tutte le vittorie a livello professionistico, non quelle da Under 23 o in altre discipline (pista, ciclocross, mountain bike ecc). Cavendish è al momento 7° in questa speciale classifica.

La top 10 di sempre

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 158 6. Sean Kelly 156 7. Mark Cavendish 155 8. Alessandro Petacchi 153 9. Francesco Moser 151 10. Freddy Maertens 147

