Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Mathieu van der Poel in lacrime dopo la vittoria: "Ho pensato a mio nonno Poulidor"

TOUR DE FRANCE - Grande commozione per Mathieu van der Poel dopo aver vinto sul Mûr de Bretagne. È il suo primo acuto in un Grande Giro, ma l'olandese è emozionato per aver conquistato la sua prima maglia gialla. Maglia che non ha mai indossato il nonno Poulidor in carriera, nonostante gli 8 podi collezionati al Tour.

00:01:06, un' ora fa