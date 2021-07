Pogacar sperava di fare andare via la fuga anche prima, per evitare inutili nervosismi in gruppo. Alla fine ci hanno provato in 14 e c'era anche il nostro Mattia Cattaneo giunto poi al traguardo Si chiude un'altra tappa al Tour, ma questa volta non c'è stata battaglia per gli uomini di classifica. Anzi,sperava di fare andare via la fuga anche prima, per evitare inutili nervosismi in gruppo. Alla fine ci hanno provato in 14 e c'era anche il nostrogiunto poi al traguardo al 4° posto . Terza top 10 in questa edizione del Tour per il corridore della Deceuninck Quick Step che è anche entrato in classifica generale grazie alla fuga , ma Cattaneo è solo concentrato sul tentativo di vincere una tappa.

Il mio obiettivo in questo Tour è vincere una tappa e continuo a provarci. Se dovesse arrivare anche un bel risultato in classifica sarebbe sicuramente bello, si vedrà, ma per me la cosa più importante è vincere una tappa. Sapevo che c’erano molti corridori forti, ma non potevo seguirli tutti. L’ultima salita era difficile e ho provato a imporre lì il mio ritmo, ma Mollema è stato imprendibile. Congratulazioni a lui, oggi ha fatto una prestazione eccezionale

Bauke MOLLEMA

È stato stupendo vincere nuovamente una tappa qui al Tour. È stata durissima, con la fuga che ci ha messo 90 km a formarsi. Come squadra non ci siamo fatti sfuggire nessun tentativo, poi siamo riusciti ad esserci in questa fuga composta da bei corridori in testa, ma non c’era grande collaborazione. Personalmente mi sentivo bene, quindi ho deciso di provarci da lontano. Alla fine mi son fatto 40 e passa km in solitaria, ma sentivo di poter fare una azione di questo tipo e avevo fiducia di riuscirci. Mi conosco e so di potermi gestire bene in questi casi. Sapevo di avere una ottima possibilità e che dovevo riuscire a dare tutto nella parte più dura della salita, nella quale non bisognava perdere molto. A quel punto, scollinando con più di 50 secondi, ero abbastanza certo che potevo vincere la tappa

Stiamo correndo sempre molto aggressivi, puntando alle tappe. Non abbiamo più ambizioni di classifica, quindi vogliamo giocarci le nostre carte in questo modo e tutti si impegnano al massimo. Devo ringraziare anche i compagni per il grande lavoro fatto ad inizio tappa. Ci ho provato anche al Giro? Le cose non sono andate benissimo per me lì, ero stanco nelle ultime tappe e sono arrivato al Tour ancora stanco. Ma sono andato in crescendo e ora mi sento bene

Guillaume MARTIN

È stata ancora una volta una tappa durissima, in cui siamo andati a tutta sin dalla partenza. Ho visto una possibilità nella salita di metà corsa e l’ho colta. Sapevo che era un rischio. Ho speso molte energie in questa fuga, per cercare di tenerla viva, ma non c’era grande intesa. Ho voglia di correre così, assumendomi dei rischi quando è possibile e oggi hanno pagato. Mi chiedevo se non fossi troppo vicino in classifica perché mi lasciassero andare, ma penso che la UAE non può sempre correre appresso a tutti e ho scelto di forzare la mano al destino. Ci sono delle opportunità e bisogna provare a coglierle. Ovviamente spero che non la pagherò domani, ma sono felice della mia giornata. Domani sarà difficile e bisognerà stringere i denti. Lunedì faremo il bilancio

